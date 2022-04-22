В Кургане открылось заседание Совета по развитию предпринимательства

В эти минуты в Кургане проходит заседание Расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области. В нем принимают участие члены областного правительства, руководители надзорных органов власти, промышленники, представители среднего и малого бизнеса. По видеоконференцсвязи за работой Совета следят их коллеги из муниципальных образований региона.

Открывая пленарное заседание, губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что до предпринимательского сообщества будет доведена исчерпывающая информация о тех ресурсах, которыми обладает регион для своего развития. Бизнесменам подробно разъяснят, какие месторождения полезных ископаемых, земельные участки и объекты недвижимости они могут получить, на каких условиях, в том числе льготных, это можно сделать, куда для этого нужно обратиться и на какие виды государственной поддержки можно рассчитывать.

- Конечная цель у нас с вами одна – вовлечение не используемых пока ресурсов в хозяйственный оборот, открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест, развитие экономики и повышение уровня благосостояния жителей нашей любимой Курганской области, - подытожил глава региона.

В настоящий момент работа Совета по развитию предпринимательства продолжается на тематических площадках. На них представители бизнеса в режиме живого диалога получают подробные консультации о возможностях открытия новых производств, участвуют в обсуждении актуальных вопросов.

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Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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