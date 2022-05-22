В Кургане открылся экологический форум

В эти минуты в Кургане проходит II Экологический научно-общественный форум Зауралья. Дата его проведения, 12 мая, выбрана не случайно.

- Сегодня в России отмечают День экологического образования. Он был учрежден в 1991 году. Человеку необходимо напоминать, что он так или иначе вмешивается в экологические процессы, и некоторые его воздействия способны привести к негативным последствиям, которые затрагивают большое количество людей. Очередное подтверждение этому – ситуация с природными пожарами, которые, к сожалению, охватили Курганскую область, - рассказал «Новому миру» один из организаторов форума директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), член Общественной палаты РФ, член Координационного совета Федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые экотехнологии» Валерий Яхонтов.

Форум состоит из двух частей – пленарного заседания и работы секций. В их ходе планируется затронуть теоретические и правовые аспекты экологии, провести круглый стол об обращении с твердыми коммунальными отходами, рассмотреть лучшие практики формирования экологической культуры, а также наградить победителей и лауреатов Регионального экологического конкурса «Экология глазами молодежи».

Добавим, что в работе форума запланировано участие представителей других регионов, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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