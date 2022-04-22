В Кургане открывается специализированная ярмарка для садоводов

Двенадцатая специализированная выставка-ярмарка «Дача. Сад. Огород-2022» – событие, которого ежегодно с нетерпением ждут сотни тысяч увлечённых садоводством дачников и владельцев личных подсобных хозяйств Кургана и Курганской области. Мероприятие пройдёт с 21 по 23 апреля 2022 года на открытой площадке перед пригородным вокзалом города Кургана.

«Дача. Сад. Огород-2022» - традиционная областная выставка, которая открывает весенний сезон и представляет продукцию для садоводов, дачников и владельцев загородных домов по садово-дачной тематике.

На выставке выставят весь ассортимент садово-огородной, сельскохозяйственной и дачной продукции: семена, посадочный материал и саженцы уральской и сибирской селекции, семенной картофель, удобрения и средства защиты растений, теплицы, укрывной материал, дачный инвентарь и садовая мини-техника, оборудование водоснабжения, освещения, полива, садово-парковая и дачная мебель, новые элементы декоративного оформления сада и многое другое.

Выставка «Дача. Сад. Огород» - это место встречи садоводов Уральского федерального округа, представителей питомников и фермерских хозяйств, специализированных компаний, чьи товары активно раскупают зауральские садоводы и дачники, любители и потребители инновационного оборудования.

Спонсором выставки-ярмарки традиционно выступает компания «Светич», однако при поддержке департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.