Сегодня, 21 мая, в Кургане проходят торжества, посвященные 55-летию Курганского высшего военно-политического авиационного училища. Оно было создано в 1967 году. В училище готовили офицеров-политработников для авиационных частей Вооруженных Сил СССР. Срок обучения составлял 4 года. По окончании училища присваивалось воинское звание лейтенанта.

В 1994 году КВВПАУ сделало последний, 24-й выпуск офицеров. Всего за период своего существования в училище было подготовлено 8 345 офицеров с высшим образованием. Более 500 выпускников вуза за период службы были награждены боевыми правительственными наградами. Восемь выпускников вуза получили звание генерал-майора, более 100 человек защитили докторские диссертации и получили учёное звание профессора.

В 1992 году на базе КВВПАУ было образовано Курганское военное авиационно-техническое училище (КВАТУ). В 1995 году на смену ему пришел Курганский военный авиационный институт Федеральной пограничной службы РФ (годом позднее переименован в Курганский военный институт ФПС РФ). И наконец в 2003 году был создан Курганский пограничный институт ФСБ России.

В настоящее время он является единственным военным учебным заведением в Зауралье и единственным пограничным вузом между Москвой и Хабаровском. Выпускники RGB ФСБ России служат во всех региональных пограничных управлениях от Арктики до Камчатки.

Торжества, посвященные 55-летию КВВПАУ, сартовали в 11 часов на Центральной площади Кургана. После митинга его участники возложили венки и цветы к Вечному огню. Затем у кинотеатра «Россия» состоялся концерт вокальной группы КПИ ФСБ России «Лада», а после — открытие стелы в Сквере курганских курсантов и музея Курганского высшего военно-политического авиационного училища в поселке Увал.

Торжественные мероприятия посетили выпускники КВВПАУ всех лет (многие из них специально для этого приехали из других регионов страны), представители органов власти и силовых ведомств, член Совета Федерации РФ Сергей Муратов. Приветственные адреса участникам торжеств прислали депутат Госдумы Александр Ильтяков и сенатор Елена Перминова.

Николай Волков.

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