В Кургане под новый год появятся белые медведи

В преддверии новогодних праздников энергетики украшают города и населенные пункты Курганской и Тюменской областей.

В составе композиции, которая появится в Кургане – 7 фигур высотой до 11 метров. Кроме медведицы и медвежат в композиции присутствуют ели и пирамиды. Светодиодные конструкции начинают светиться с наступлением темноты.

Самая высокая фигура – ель: ее высота 11 м. Также в композицию входят одна 9-метровая пирамида и две 6-метровые.

«Белые медведи» - это часть арт-проекта СУЭНКО «ПРО.Свет», сообщает пресс-служба организации.

Светящиеся порталы СУЭНКО установлены в 16 населенных пунктов двух регионов. 11 из них – в Зауралье: Курган, Шадринск, Шатрово, Шумиха, Целинное, Альменево, Мишкино, Щучье, Куртамыш, Частоозерье, Мокроусово.

Семейство мишек прибудет в Курган сегодня, 30 ноября. А медвежата в сопровождении ГИБДД вечером того же дня проедут по центральным улицам Кургана, чтобы познакомиться с городом, который станет их домом. Локацией для семейства медведей выбрана Троицкая площадь.

Фото пресс-службы СУЭНКО