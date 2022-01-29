В Кургане половина дворов плохо чистится от снега

Половина дворов в Кургане хорошо убирается от снега, другая половина – плохо.

Такими стали результаты очередного рейда «санитарного патруля», который в это раз курганские журналисты провели совместно с представителями Общественной палаты региона.

- К нам поступает достаточно много обращений по поводу плохой уборки дворовых территорий, - рассказал председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов. – Сегодня мы проехали по указанным адресам и убедились в этом собственными глазами. На внутридворовых проездах наблюдается колейность, проехать автомобилям достаточно тяжело. Как нам пояснили специалисты, в этом есть «заслуга» и самих автовладельцев. Из-за большого количества припаркованных машин провести механизированную уборку во дворах не представляется возможным. Но в этом, как мы считаем, есть недоработка и самих управляющих компаний. Они плохо взаимодействуют с жильцами и не вырабатывают вместе с ними график уборки дворов, чтобы владельцы автомобилей убрали их в согласованное время и дали возможность коммунальщикам очистить дороги.

Действительно, на подъездах многих «проблемных» домов нет табличек с указанием названия и контактных телефонов управляющей компании. Жильцы не знают, куда звонить, чем коммунальщики и пользуются по принципу «пока не спрашивают, не сплясывай». Поэтому люди обращаются в надзорные органы и общественные организации. И только после их реакции управляющие компании начинают, наконец, шевелиться.

- Мы продолжаем вести общественный контроль за уборкой территорий от снега. В эти дни Общественная палата проводит рейды по дворам не только в Кургане, но и районах области. Ко вторнику мы проанализируем информацию, которую пришлют наши активисты в муниципалитетах, и нарисуем общую картину состояния уборки дворовых территорий в регионе, - сообщил Михаил Белоусов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.