В Кургане появятся ещё две модельные библиотеки

Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2022 году. Среди победителей конкурса – Центральная детская библиотека им. Н. Островского и библиотека им. А. Чехова . В 2022 году будут предоставлены средства федерального бюджета на создание на их базе модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

Центральная детская библиотека им. Н. Островского получит финансирование в объеме 10 миллионов рублей. Здесь будет создан книжный досуговый детский центр «Оранжевый остров» – новая модель детской библиотеки, смысловое место, в котором дети, подростки, а также их родители будут говорить на одном языке, отвечающем запросам времени и постоянно ускоряющемуся темпу жизни. В процессе модернизации будет создано новое функциональное зонирование, в результате которого произойдёт значительное увеличение полезной площади, предназначенной для читателей: Инфо-центр; Арт-холл; Студия раннего развития; Семейная академия - сектор семейного чтения и досуга; Бюро детских дел - зал обслуживания детей среднего и старшего возраста; Медиацентр - интерактивное пространство; Зал событий.

Библиотека им. А. Чехова получит от государства в два раза меньше денег - 5 миллионов рублей. Библиотека уже сейчас работает в формате экологического просвещения и активно продвигает имя писателя. Поэтому основная доминанта развития библиотечного пространства: «Экологическая культура — Чехов — Сад». В процессе модернизации в библиотеке появятся новые пространства: ЭкоЛаб – лаборатория экологической культуры; Игровой развивающий зал «Росточки»; Молодёжное пространство «Чехонте»; Зал культурных событий с рекреационной зоной для пользователей «Чеховский сад», оборудованный элементами зимнего сада и местами для отдыха и чтения.

Напомним, библиотека им. Л. Куликова в 2020 году стала первой модельной библиотекой Кургана.

Победителями отбора в этом году стали 110 библиотек (30 центральных и 80 малых) из 51 субъекта Российской Федерации.

На снимке Библиотечно-информационной системы г. Кургана: модельная библиотека им. Куликова.