В Кургане преобразился Детский парк

В этом году в парке был проведен большой объем работ по благоустройству. Сегодня здесь презентовали новый арт-объект «Зонтики».

Декоративная арка из 170-ти разноцветных зонтиков украсит композицию «Дети». Сейчас зонтики подвешивают на конструкцию, чтобы испытать ее прочность. После этого их уберут до весны, а место арки займет новогоднее украшение из гирлянд. Оно будет выполнено в одном стиле с гирляндами на аллее парка.

О других изменениях в Детском парке рассказала специалист Городского Дома народного творчества и досуга Алла Мирская.

Она отметила, что общественная территория была благоустроена по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы города Кургана Елены Ситниковой.

В этом году здесь заменили ограждение хоккейного корта. Совсем скоро горожане смогут посетить обновленную спортплощадку и покататься на коньках. Корт уже начали заливать.

На детской площадке уложили новую плитку. Отремонтировали сцену, на которой летом проходят городские мероприятия и концерты. Для удобства артистов пол застелили прорезиненным покрытием. Ребята из творческого объединения «Абстракт» расписали сцену ярким стрит-артом.

Еще одним украшением стали декоративные фигурки героев русских сказок «Курочка ряба» и «По щучьему велению». На зимний период их убрали, а весной вновь установят в парке.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья отремонтировали пандус. Весной в парке планируют оборудовать детскую площадку для малышей с особенностями развития.

Также в следующем году будут продолжены работы по восстановлению небольшого фонтана в Детском парке. В этом году выполнили устройство чаши.

Фото пресс-службы администрации Кургана.