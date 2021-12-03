В Кургане продолжается развитие микрорайона Заозёрный

В 2022 году в Заозёрном появится новая детская поликлиника площадью 7,7 тысяч квадратных метров сможет принимать до 500 маленьких курганцев в смену. Построен технический этаж и завершается возведение каркаса 5 этажей здания поликлиники, где врачи будут вести приём, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

На первом, втором, третьем этажах частично выполнена кирпичная кладка. В 12-м микрорайоне Заозерного жилого массива строится школа на 1500 мест. До конца 2021 года подрядчик должен завершить устройство свайного поля и монолитного железобетонного пояса.

Параллельно со строительством школы и поликлиники в Заозерном строятся три детских сада, которые должны завершить к концу 2021 года. Всего в Кургане в этом году строят 5 детсадов. Ход строительства социальных объектов губернатор проконтролировал 27 ноября во время очередного рабочего выезда.

Рядом с Ледовым дворцом им. Н.В. Парышева появится бассейн. В 2022 году в 4-м микрорайоне должны приступить к строительству Центра культурного развития для детей. По проекту площадь здания составит 1,5 тысячи квадратных метров, на которых разместят залы для занятий спортом, хореографией, хоровой класс, кружки по рисованию, робототехнике и IT-программированию.

Также планируется строительство дорог по улице Фарафонова и Елисеева. В данный момент завершается проектирование и экспертиза. Через полтора-два года на участках, где сейчас вместо асфальта грунтовка будет современная четырёхполосная дорога.

Кроме того, продолжается активная жилищная застройка Заозёрного. По итогам 2021 года в рамках программы «Стимулирование жилищного строительства» показатели по вводу жилья в Заозёрном будут выполнены на 168%.

В Заозёрном появляются новые объекты торговли и общепита. Одновременно строятся сразу несколько крупных коммерческих объектов.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.