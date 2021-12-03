В Кургане продолжаются рейды по соблюдению противоэпидемилогического режима

В том числе, 99 объектов общественного питания

Рейды по соблюдению санитарно-противоэпидемиологических требований продолжаются. Мобильные группы работают ежедневно утром и вечером в разных районах города Кургана. Соблюдение решений оперативного штаба проверяется в объектах торговли и общественного питания, парикмахерских, салонах красоты, офисных помещениях и банках.

Маршруты составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых категорий объектов. В рейдовых мероприятиях принимают участие уполномоченные органов исполнительной власти Курганской области, сотрудники администрации города Кургана, представители силовых структур и Роспотребнадзора.

Под пристальным вниманием - функционирование фильтров безопасности на входе в общественные места, соблюдение масочного режима, наличие в залах антисептических средств и разметки социальной дистанции, а также регулярность обработки контактных поверхностей.

По информации ДЭРПиТ, в период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе, 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов.

Специалисты департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана регулярно проводят с гражданами и предпринимателями информационную работу. С нарушителями требований оперативного штаба организуются встречи.

В ежедневном режиме с 14:00 до 15:00 часов ДЭРПиТ продолжает проводить прямые проводы на тему соблюдения санитарно-противоэпидемиологических требований. Задать вопросы и получить разъяснения можно по номеру телефона: 42-84-85. Также обращения принимаются на адрес электронной почты: dialog@kurgan-city.ru.

Фото пресс-службы администрации Кургана.