В Кургане проект дворовых игр на асфальте получил областной грант

Проект студентки Курганского государственного колледжа Юлии Гавриловой в этом году стал победителем областного грантового конкурса в сфере добровольчества. На реализацию своей инициативы она получила 20 000 рублей.

Как сообщ0ает Молодёжный портал PROSPEKT45, суть проекта «Делай ярче» – проведение дворовых игр на асфальте: классики, светофор, крестики-нолики. Раньше такие подвижные игры были довольно популярны у детей. Организаторы проекта попробовали решить данную проблему: они наносят рисунки на асфальте на территории детских учреждений и проводят для малышей подвижные игры.

«Мы считаем, что дети мало времени проводят на улице, поэтому решили создать этот проект, который помогает разнообразить досуг ребят на прогулке. Летом этого года мы уже провели первые игры на территории Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и детского сада №5 «Солнечный», — рассказала победительница.

Девушка планирует продолжить работу в рамках проекта в следующем году, когда погодные условия вновь позволят рисовать игры на асфальте. Студентка привлекает к реализации инициативы и волонтёрский отряд «Доброе сердце», участники которого тоже учатся в КГК. Ребята уже начали подготовку к новым встречам с детьми: накануне прошло обучение добровольцев. Студентам рассказали, как правильно проводить подвижные игры, участники изучили возрастные особенности детей, выучили несколько новых игр.

В планах у ребят организовать игры и на других площадках города.

Фото с сайте Молодёжного портала PROSPEKT45