В Кургане профсоюзные активисты высадили пирамидальные тополя

Молодые профсоюзные активисты благоустроили улицу 1 Мая в Кургане.

18 сентября в 10 часов началась закладка аллеи из пирамидальных тополей близ Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства. Профсоюзные лидеры высадили деревья в знак памяти об исторических событиях, которые увековечили дату 1 мая.

Из истории Первомая. 1 мая 1886 года рабочие из Чикаго организовали массовую забастовку. Они требовали заменить рабочий день, длившийся по 12–15 часов, на восьмичасовой. При разгоне демонстрантов погибли люди. Сотни рабочих были арестованы, пятерых активистов приговорили к смерти. В память о погибших чикагских рабочих 1 мая стало отмечаться в мире как день международной солидарности трудящихся.

- Историю нельзя забывать, - прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин. – Мы не просто закладываем аллею. Мы рассказываем нашему молодому поколению о том, что именно рабочие добились восьмичасового рабочего дня, который сейчас стал привычным для всех.

Как рассказала пресс-секретарь областной федерации профсоюзов Римма Чудова, аналогичные акции по благоустройству провели в тех районах Курганской области, где существуют топонимы - географические названия, связанные с Первомаем и профсоюзами.

Фото из группы vk.com/mol_prof_zaural.