В Кургане проходит неделя альтернативного образования «НеУч»

Стать дизайнером, или создать лекарства – об этом и многом другом школьники узнают в ходе недели альтернативного образования «НеУч», которая проходит в курганском технопарке «Кванториум».

Участником может стать любой желающий, для этого необходимо выбрать мероприятие по душе в группе технопарка во «ВКонтакте».

18 мая состоится занятие «Алгоритмы рисования». Оно будет интересно тем, кто хочет попробовать себя в роли художника или дизайнера, а также освоить рисование в одной из компьютерных программ. Кроме того, в этот день пройдет игра «Мозгорубка» для семейных команд (3 человека, возраст детей – от 12 лет).

19 мая для участников организуют мастер-класс, который познакомит с основами работы в программе Blender.

20 мая в 18:00 состоится открытая встреча с техническим директором управления разработки программного обеспечения сервиса « Максим» - Сергеем Мокеевым, на которой он поделится секретами успешного ИТ-проекта

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Фото Николая Пушилина.