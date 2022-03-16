В Кургане прошли гонки на собачьих упряжках

Чемпионат Курганской области, авторская спринт-гонка «Царёво городище», а также последний этап Кубка Урала и Сибири состоялись в областном центре.

Ездовой спорт (или «гонки на собачьих упряжках») объединяет в себе дисциплины, где спортсмены соревнуются в прохождении различных дистанций на время, используя помощь одной или нескольких собак.

В течение января и марта в рамочном Кубке Урала и Сибири спринт-гонки проходили в нескольких регионах в январое и марте. В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена из Омской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Курганской областей, Красноярского и Алтайского края и Республики Башкортостан.

Заключительный этап соревнований спринт-гонка на дистанции 4 650 метров. прошёл 7 марта в Кургане. Участники соревновались в нескольких дисциплинах: скиджоринг — гонки лыжников с собаками и нарт – гонки собачьих упряжек с нартами на различные дистанции (2, 4 и 6 собак). Хорошие результаты показали и зауральцы: Виктор Корюкин, Ольга Стешенко, Полина Кочнева, Дмитрий Мирошников, Рамиля Медведчикова, но больше всех золотых медалей завоевали спортсмены из Тюменской области.