В Кургане прошло освящение Свято-Троицкого собора

В субботу, 27 ноября, митрополит Даниил совершил чин великого освящения Свято-Троицкого собора, возведенного на берегу реки Тобол в городе Кургане.

Все священнослужители, участвовавшие в освящении храма, были облачены в белые ризы, поверх которых были надеты белые защитные запоны (передники), которые предохраняли одежду во время чина освящения.

Этот чин сравнивают с крещением человека. Как при крещении человек опускается в освященную воду, облачается в белую одежду, помазуется миром, так и престол храма, на котором за Божественной литургией совершается главное Таинство – приносится бескровная Жертва Христова – омывается, облачается в одежды и помазуется миром. Даже внешний вид храма, увенчанного куполом, или главой, служит образом человеческого тела.

После освящения престола освящается и весь храм каждением, молитвою, кроплением святой водою и миропомазанием стен. Митрополит Даниил, совершив каждение в алтаре, обошёл с кадилом весь храм, вслед за ним владыка Владимир окропил святой водою стены церкви, а епископ Пармен начертал святым миром кресты сначала над горним местом, потом над западными, южными и северными вратами.

Затем, следуя чину, священнослужители во главе с митрополитом Даниилом и верующие совершили крестный ход вокруг собора, во время которого окроплялись храмовые стены. Возвратившись в собор, глава митрополии прочитал коленопреклонённую молитву о создателях храма. После чина освящения митрополит Даниил в сослужении двух архиереев возглавил Божественную литургию.

Свято-Троицкий собор в городе Кургане построили за четыре года. Меценатом строительства выступил сенатор Сергей Муратов. Освятил закладку камня в основание собора во время визита в Курганскую область в 2017 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Собор построен рядом с историческим местом – там, где сегодня располагается филармония, раньше была церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Её освятили во второй половине XVIII века. Известно, что в июне 1837 года храм посетили наследник престола Александр Николаевич, будущий император Александр II, и его воспитатель — знаменитый русский поэт Василий Жуковский.

Прообразом нового Свято-Троицкого собора стал знаменитый храм Покрова на Нерли — выдающийся памятник ХII века Владимиро-Суздальской школы русского церковного зодчества. Храм рассчитан на 200 человек. Снаружи его украшает 6-метровая мозаичная икона Святой Троицы. В верхнем приделе установлен семиярусный иконостас. В нижнем соборном храме в честь Казанской Чимеевской иконы Божией Матери иконостас смонтировали мастера из Далматовского монастыря.

Фото пресс-службы Курганской епархии