В Кургане прошло заседание Попечительского совета Маяковки

Заседание Попечительского совета Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского прошло сегодня в Администрации города. Уже 21 год попечители, представляющие различные отрасли экономики Кургана, вместе с библиотекарями совершенствуют культурное пространство города, способствуют продвижению книги и чтения. Символично, что возглавляет попечительский совет Глава города.

По традиции, директор МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» Людмила Дорофеева рассказала членам совета о том, как работали городские библиотеки в прошлом году.

В 2021 году услугами библиотеки посетили 85,8 тыс. пользователей, которые посетили 628 тыс. раз библиотеки, им выдали свыше 1,600 тыс. экземпляров книг и документов. Проведено 7,8 тыс. мероприятия для разных категорий пользователей, в том числе более 5 тыс. – для детей. Было много ярких событий, ставших уже частью городской истории и культуры.

- В прошлом году исполнилось 10 лет муниципальной программе «Любимый город» и Туристско-информационному центру, во Всемирный день книги, 23 апреля, мы открыли приют для бездомных книг – чтобы горожане не выбрасывали книги, мы им дадим вторую жизнь, - напомнила Людмила Евгеньевна. – 27 сентября, в День туризма, мы открыли новое культурно-досуговое пространство «Репка». Для горожан и гостей города там проходят интересные встречи и выставки, жемчужиной гостиной является музей радиотехники, который вызывает восторг у детей и у взрослых.

Людмила Евгеньевна отметила, что 2022 год будет такой же насыщенный для библиотек, читателей для города в целом. Например, две библиотеки – ЦГБ им. Н. Островского и им. Чехова – станут модельными, 54-летний юбилей отметит библиотека Пушкина и 40-летний – Куликова.

Насыщенным и интересным был 2021 год: краеведческий диктант, международная акциякнигодарения «Дарите книги с любовью», которую в 2021 году поддержали и члены Попечительского совета и представители книжных магазинов, отборочный тур Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот», фестиваля медиа-поэзии «Отголоски», «Тотальный диктант», фестиваль японского кино «Шестое время года». Неизменно вызывают интерес горожан социально-культурные акции «Библионочь» и «Бегущая книга». Событием стал выход нового издания - литературно-художественного альманаха «Курган. Текст».

Как отметила заведующий ЦГБ им. Маяковского Надежда Теребенина, в 2021 году сотрудники Маяковкистали более уверенно применять в работе онлайн-форматы. Запомнились курганцаминтерактивная онлайн-игра «Достоевский. 200 лет спустя». Запущена книжная онлайн-битва «КнигоТоп» - участники в прямом эфире презентуют и защищают интересные книги,а зрители голосуют.Диспут «Куда катится русский язык» в прямом эфире вызвал бурные споры и дискуссии.

Значимый вклад в позиционирование города на российском и даже международном уровне вносит Туристско-информационный центр Кургана, который тоже входит в состав БИС города. По словам заведующего ТИЦ Екатерины Панковой, особая роль отводится продвижению бренда Кургана. Этому способствуют яркий праздник «День сырка», участиев престижных российских

премиях, в том числе «RussianEventAwards», где ТИЦ в 2021 году стал бронзовым призером сразу в двух номинациях. Сувенирная лавка, открытая в помещении Туристско-информационного центра по адресу: ул. Куйбышева, 58, проведение конкурса «Туристический сувенир», а также участие в российских конкурсах на лучший сувенир помогает продвижению эксклюзивной продукции ремесленников региона.

Попечители внимательно заслушали доклады о деятельности городских библиотек в прошлом году и планах на будущее, подтвердили готовность к сотрудничеству.

- Я еще раз выражаю от Администрации города и от себя лично огромную благодарность за то, что вы участвуйте в жизни нашей библиотечной системы и соответственно в развитии культуры города Кургана, - поблагодарила собравшихся Глава Кургана Елена Ситникова, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.