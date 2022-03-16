В Кургане прошёл круглый стол посвящённый Дню православной книги

В обсуждении широкого круга тем, связанных с книгой, литературой, нравственным воспитанием приняли участие представители Курганской епархии, Союза православных женщин, учителя православной и светских школ, студенты Курганского государственного университета и педагогического колледжа, читатели библиотеки, которым интересны эти темы.

«За годы, прошедшие после перестройки в нашей стране случилась настоящая культурная катастрофа, - отметила одна из организаторов круглого стола сотрудник Регионального центра чтения библиотеки имени А.К. Югова Раиса Саморукова. - В России – одной из самых читающих стран в мире, где литература занимала особое место, книга перестала быть насущно необходимой и потеряла своё первоначальное значение – просвещать, учить мыслить и рассуждать, воспитывать нравственные качества человека, развивать его внутренний мир. Смысл сегодняшнего праздника напомнить о том, что забывая о книгах, мы внутренне обкрадываем себя».

Участники круглого стола неоднократно подчёркивали важность того, чтобы вернуть в обществе привычку к чтению и обсуждали, как это сделать. Все сошлись во мнении, что любовь к книге надо воспитывать с детства. О детской православной литературе и сайтах, где можно найти и купить такие книги в интернет магазинах, православных издательствах рассказал клирик храма великомученика и целителя Пантелеимона города Кургана протоиерей Михаил Ширяев. Он подчеркнул различие между именно православной литературой и книгами о православии:

«О православии могут писать все, в том числе и безбожники, атеисты, сатанисты и бог знает кто. Понятно, как они могут написать, но это тоже будут книги о православии. А православные книги – это те, в основе которых лежит мировоззрение православного человека, верующего в то, что мир не случаен, что мы здесь тоже не случайны. Мир имеет начало, и это начало в Боге. Вообще, православие и христианство в целом – это религия книги».

«Книги о православии говорят, о том, что представляет собой православная религия, её догматах и принципах, - в свою очередь пояснил клирик Александро-Невского собора города Кургана, Председатель Миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов. - Православная литература более широкое понятие. В неё входит много разных жанров – детская литература, философия, психология, другие сферы нашей жизни»

Праздник отмечается уже в двенадцатый раз. Он был установлен в декабре 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви и по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дата празднования выбрана не случайно. 14 марта 1564 года на Руси появилась первая печатная книга – «Апостол», изданная на московском печатном дворе диаконом Иваном Фёдоровым. Вплоть до правления Петра Первого православные книги оставались единственными печатными изданиями, став основой становления славянской христианской цивилизации.

Константин Сапунов. Фото с сайта Курганской епархии.