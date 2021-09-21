В Кургане проверили подготовку котельных к отопительному сезону

В объектах жилищно-коммунального хозяйства города идут финальные приготовления к запуску ресурса. Масштабная работа проводится в котельной в микрорайоне Увал, где приступили к замене оборудования. По словам заместителя директора ДЖКХ Андрея Благинина, весной этого года в котельной на Увале вышли из строя старые котлы. Оборудование было изрядно изношено. От жителей 2-х многоквартирных домов по улице Трактовой 1б и 1 корпус 19, которые запитаны от котельной, поступало много обращений. Данная котельная также обеспечивает теплом часть помещений Курганского пограничного института ФСБ России. Вопрос был взят на контроль департамента жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы жители Увала бесперебойно получали тепло, было принято решение провести модернизацию котельной.

В настоящее время подрядная организация «Территория тепла» приступила к замене котельного оборудования. Сейчас ведется установка первого котла. После его запуска теплоноситель будет подан потребителям. Затем продолжится монтаж другого оборудования.

«В ближайших планах – установить еще 3 котла, теплообменники, насосное оборудование. Просим горожан с пониманием отнестись к проводимым работам. Тепло они получат», - пообещал Андрей Благинин.

Благинин утверждает, что на среду, 15 сентября, к приёму теплоносителя готовы учреждения социальной сферы: организации здравоохранения, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Из 50 управляющих компаний 12 получили паспорта готовности, 35 - сдали необходимые документы. Общий процент готовности жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы составляет 88%.

Фото пресс-службы администрации Кургана.