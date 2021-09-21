В Кургане ремонт муниципальных учреждений закончится в ноябре

На протяжении последних нескольких лет в Кургане проводится большая кампания по ремонту учреждений социальной сферы. Только в этом году работы были проведены в 43-х школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и культуры. Об этом заявила на депутатской комиссии заместитель директора департамента социальной политики Ирина Паскевич.

С её слов, в рамках муниципальной программы «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы» в текущем году отремонтировано 25 учреждений: 13 школ, 7 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей и 2 учреждения культуры.

В учреждениях ремонтировали кровли, цоколи, отмостки, меняли окна, сантехнику, проводили внутренний ремонт помещений

По инвестиционной программе Курганской области в 2021 году проведены работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий 18 муниципальных учреждений города – 10-ти школ, 7-ми детских садов, Центрального парка культуры и отдыха.

За счёт денег инвесторов выполнены ремонтные работы в детском саду № 137.

Полный комплекс работ по ремонту фасадов зданий и благоустройству территорий, по версии Паскевич могут завершить в ноябре 2021 года.

Она также добавила, что в настоящее время формируются планы по ремонту городских учреждений социальной сферы на 2022 год.

Фото администрации города Кургана.