В Кургане «Родительский патруль» привлекает внимание детей к проблеме безопасности пешеходов

В Курганской области проводится масштабная информационно-профилактическая кампания «Безопасные дороги детям».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественным формированием «Родительский патруль» и отрядом юных инспекторов движения гимназии №19 города Кургана организовали проведение профилактического мероприятий, акцию, направленного на привлечение внимание участниковдорожного движения к проблеме безопасности пешеходов, неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов. И в особенности – безопасности юных участников движения.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, на оживленномперекрестке одного из районов города участники акции обозначили своё присутствие яркими световозвращающими жилетами, заранее изготовили тематические плакаты с призывами к пешеходам и водителям о соблюдении ПДД.

В преддверии летнего периода и длительных каникул особенно важно подчеркнуть взрослым о безопасности детей на дороге. В силу своего возраста юные пешеходы не всегда могут объективно оценить складывающуюся дорожную ситуацию и предугадать опасность. Родительская общественность активно проводила беседы с детьми и взрослыми. Организаторы мероприятия подчеркивали о необходимости спешиваться с велосипеда, самоката при пересечении проезжей части. Осуществлять переход строго под прямым углом и только по дорожной разметке «пешеходный переход». Ребята из отряда ЮИД дарили тематические памятки и световозвращающие наклейки, чтобы на участках с недостаточным освещением дети всегда были заметны на дороге.

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