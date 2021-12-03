В Кургане с 1 декабря стартует смена акции «Я люблю Курган!»

С 1 по 10 декабря пройдёт шестнадцатая в этом году смена акции «Я люблю Курган! - трудовые отряды». В ней поучаствуют подростки из разных общеобразовательных учреждений города.

Во время смены ребята займутся выполнением общественно полезных работ в своих школах и наведут порядок на пришкольных территориях. Также трудовые отряды помогут в уборке территорий памятников и мемориалов, социальных учреждений.

Документы на участие в трудовой смене принимаются сегодня, 29 ноября, и завтра, 30 ноября, в Курганском Доме молодежи по адресу: ул. К. Маркса, 40, кабинет № 12. Справки по телефону: 22-45-23.

Напомним, акция «Я люблю Курган! - Трудовые отряды» проводится при поддержке главы города Кургана и Администрации города Кургана. Организатором акции является Департамент социальной политики администрации города Кургана.

Фото пресс-службы администрации Кургана.