В Кургане с начала лета откроется 21 пришкольный лагерь

В Кургане в летний период традиционно откроют свои двери лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях и загородный лагерь. Также кроме отдыха будет организована трудовая деятельность подростков.

По информации департамента социальной политики, при муниципальных образовательных организациях в июне текущего года будут работать лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей в возрасте от 6,5 лет до 17-ти включительно. Планируется, что будет открыт 21 лагерь при 19-ти образовательных организациях. По две площадки будут работать в школе 23 и гимназии 47. Всего в летний период планируется охватить данным видом отдыха 2630 детей. Особое внимание будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: это малообеспеченные дети, сироты, находящие под опекой, дети с ограниченными возможностями, состоящие на различных видах учета.

Школа № 11 собирается организовать смену под названием «Путешествие в мир славянской культуры». Школа № 23 готовит для ребят интересные мероприятия, объединенные темой «Алые паруса». В гимназии № 27 смена пройдет под названием «Культурное наследие», в школе № 45 - «Семицветик», в школе № 41 - «Таинственный остров». Подростки будут направлены в профильные отряды, где им предоставят возможность развивать познавательную деятельность по различным направлениям: лингвистика, точные науки, естественно-научное направление, художественное направление, экологическая деятельность.

При муниципальных образовательных учреждениях в летний период будут открыты опорные площадки, куда смогут прийти дети из микрорайона. Для них будут организованы мастер-классы, познавательные и развлекательные программы, конкурсы, викторины, квесты, акции. Планируется продолжение реализации проекта «Каникулы за Уралом».

В загородном муниципальном лагере при Городском Центре культуры и досуга планируется организовать 4 смены длительностью по 15 рабочих дней и одну смену, длительность которой составит 21 календарный день. За это время лагерь посетят более 2030 подростков, в том числе и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Большое внимание хотят уделить патриотическому воспитанию. Ребята будут принимать участие в реализации Всероссийских Единых Дней действий, Дне защиты детей, Дне русского языка, Дне России и других.

В летний период панируется трудоустроить более одной тысячи подростков, планируется организовать 5 трудовых смен.

Фото администрации Кургана.

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