В Кургане собираются провести VIII выставку-форум «День зауральского поля»

Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022» состоится в Курганской области 4 августа 2022 года. Специализированная выставка-форум «День Уральского поля» - крупное событие агропромышленного комплекса, которое традиционно проходит каждый год в регионах Уральского федерального округа с 2015 года. Выставку ежегодно курирует Полпредство Президента в УрФО, в работе принимают участие руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из всех регионов округа.

Основная задача полевой выставки «День Уральского поля» - демонстрационные показы современной сельскохозяйственной техники и технологий, применяемые в уральских регионах, презентации и обсуждение инноваций аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма и т.д.

В рамках мероприятия в полевых условиях обсуждаются основные вопросы семеноводства и применения средств защиты растений в современном агропроизводстве. Ведущие ученые и производственники рассказывают о развитии промышленного семеноводства, о возделывании перспективных сортов сельхозкультур, об экономическом и экологическом аспектах применения удобрений и средств агрохимии в Уральском федеральном округе.

Мероприятие широко освещается в федеральных СМИ, очень популярно среди уральских аграриев и поставщиков сельхозтехники, агрохимии, семенного материала и других товаров и услуг для АПК. Так, в полевой экспозиции и демонстрационных показах выставки ежегодно участвуют более 200 производителей и торгующих компаний из более чем 20 регионов России и других стран. В формате форума аграрии и руководители отрасли регионов УрФО обсудят наиболее актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса.

Тематические демо-площадки выставки «День Уральского поля-2022»:

- Техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель

- Строительство и реконструкция производственных помещений для АПК

- Организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия

- Инновации в растениеводстве: семена, сельхозкультуры, СЗР, удобрения

- «Умная» техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства

- Техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна

- Современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса

Впервые окружная специализированная выставка-демонстрация «День Уральского поля» прошла в Шадринском районе Курганской области в 2015 году, затем деловую эстафету приняли по очереди другие регионы Уральского федерального округа. Так, выставка «День Уральского поля-2016» состоялась в Челябинской области, «День Уральского поля-2017» – в Тюменской области, «День Уральского поля-2018» - снова приняла Челябинская область. Спустя четыре года выставка «День Уральского поля-2019» вернулась на родину – в Курганскую область, где она и состоялась в пятый, юбилейный раз. В 2020 году выставка была проведена в online формате, при поддержке Полпредства Президента РФ в УРФо, в 2021 году – вновь была организована в Курганской области.