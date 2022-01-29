В Кургане стартовал «Учитель года»

Конкурс «Учитель года» объединил 34-х педагогов из 32-х образовательных учреждений. Среди них есть как опытные учителя и воспитатели, так и молодые профессионалы. Возраст конкурсантов колеблется от 21 года до 57 лет.

В номинации «Воспитатель года» будут соревноваться 11 педагогов. За звание «Учителя года» поборются 10 участников. Больше всех конкурсантов – 13 человек – объединила номинация «Педагогический дебют», сообщили в пресс-службе администрации города. Молодые дарования поделились мыслями о том, почему им нравится работать в детском саду и школе. Кому-то нравится каждый день слышать голос детей, видеть их глаза и улыбки. Для кого-то – это возможность научить детей тому, что умеешь сам.

В связи с введением ряда ограничений торжественная церемония открытия прошла в онлайн-режиме. Отметим, первые испытания для конкурсантов начнутся уже 28 января. Участники номинаций «Учитель года» и «Воспитатель года» организуют творческие лаборатории. Их молодые коллеги из номинации «Педагогический дебют» покажут визитную карточку. В понедельник, 31 января, учителя и воспитатели продемонстрируют свой профессионализм в мастер-классах, а дебютанты защитят проекты.

Узнать подробнее об участниках 31-го городского конкурса педагогического мастерства можно в официальной группе администрации города Кургана в социальной сети «ВКонтакте» в специальной рубрике «Учитель года – 2022».