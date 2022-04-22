В Кургане стартовали общественные работы , в которых задействованы безработные. Их организует и проводит Административно-техническая инспекция города совместно с Центром занятости населения Кургана.

По информации городских властей, в этом году к работе общественники смогли приступить с 11 апреля. Основной фронт их работ - это уборка от мусора территорий общего пользования, очистка от несанкционированной печатной рекламы на фасадах зданий, опорах линий наружного освещения, в том числе в местах отдыха граждан, набережной.

Общественные работы могут оплатить. По информации АТИ, с 5 апреля по 29 октября 2021 года для обеспечения временной занятости безработных, ищущих работу, были еженедельно созданы по 30 временных рабочих мест. Общественники также были заняты очисткой территорий в центральной части города, микрорайонах Заозерный, Энергетики, Западный, Вороновка, Восточный, М. Чаусово, Северный, Рябково, Шевелевка, Черемухово, Затобольный, Глинки, поселке Кулацкий, на улице Омская, Шадринском тракте, месте отдыха «Бабьи пески», «Кировский» и на б. Солнечный. На МУП «Шуховский полигон ТБО» в период с апреля по октябрь 2021 года было вывезено 550 тонн отходов (порядка 20 тысяч мешков)

В 2022 году общественные работы продолжатся по 28 октября 2022 года. В этот период еженедельно будет создано по 30 временных рабочих мест для обеспечения временной занятости 870 безработных граждан и граждан, ищущих работу.

За первую апрельскую неделю работы общественников уже проведена очистка от мусора, несанкционированной печатной продукции территории общего пользования в границах улиц Станционная, Ленина, Климова, Красина, Невежина, собрано порядка 480 мешков мусора.

По информации администрации Кургана.

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