В Кургане усилят работу по социальному предпринимательству.

«Социальное предпринимательство - это предпринимательство, направленное на улучшение социального климата в нашем обществе. Наша цель - помочь социальным предпринимателям Зауралья успешно развиваться и вместе создавать нашу с вами благоприятную социальную среду. Нужна командная поддержка и мы её обеспечим всем желающим», - рассказала Екатерина Шубина.

Также определены направления деятельности комитета на ближайшее время: - развитие образования для работы в сфере социального предпринимательства в Курганской области;

- активное взаимодействие с социально-уязвимыми категориями людей .

Для качественной и продуктивной работы актив комитета создал специальные рабочие группы.

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