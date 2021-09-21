В Кургане установят 29 новых светофоров

В Кургане продолжаются мероприятия по организации безопасности дорожного движения. В этом году на различных перекрестках улиц областного центра будут установлены 29 новых светофорных объектов.

По информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства, подрядчик определён, работы по установке новых светофоров уже начаты. До 15 ноября текущего года их планируется завершить. В первую очередь дополнительные технические средства организации дорожного движения устанавливаются в местах концентрации ДТП. Кроме того, учитывают и обращения граждан. Новые светофоры появятся на перекрестках улиц М. Горького – Томина, Кирова – Советская, Советская – Красина, Карбышева – 9 Мая, Советская – Володарского, Дзержинского (Пугачева) – Омская, Мальцева – Алексеева, Мальцева – Ледовый дворец, Мальцева – Витебского и на многих других.

Также в списке мероприятий по организации безопасности дорожного движения – нанесение дорожной разметки, установка знаков и искусственных неровностей, в том числе, вблизи образовательных учреждений. «Лежачие полицейские», появятся на ул. Космонавтов в микрорайоне Черёмухово, на ул. Краснодонская и Ломоносова.

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