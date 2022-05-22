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В Кургане в субботу запретят продажу алкоголя

В связи с проведением «последних звонков».

18 мая, 2022 - 17:00

Продажу алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра запретят 21 мая, в день проведения «последних звонков». Соответствующее постановление подписала главой города Кургана Елена  Ситникова.

Запрет на торговлю будет действовать в течение всего дня - с 8:00 до 23:00 часов. Также запретят продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, на вынос в предприятиях общественного питания и при организации праздничных площадок, уточнили в пресс-службе администрации города.

Управлению Министерства внутренних дел России по городу Кургану рекомендовано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой праздника.

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18 мая, 2022 - 17:00

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