В Кургане в субботу запретят продажу алкоголя

Продажу алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра запретят 21 мая, в день проведения «последних звонков». Соответствующее постановление подписала главой города Кургана Елена Ситникова.

Запрет на торговлю будет действовать в течение всего дня - с 8:00 до 23:00 часов. Также запретят продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, на вынос в предприятиях общественного питания и при организации праздничных площадок, уточнили в пресс-службе администрации города.

Управлению Министерства внутренних дел России по городу Кургану рекомендовано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой праздника.

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