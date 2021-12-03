В Кургане вокалисты «Арт-арены - 2021» принимают участие в мастер-классе

Образовательный интенсив для курганских музыкантов проводит председатель жюри Наталья Толмачева. Она - доцент кафедры музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, продюсер и ведущий преподаватель студии современного вокала «Максимум», лауреат исполнительских и педагогических конкурсов. Также Наталья является автором проекта «Искусство объединяет сердца», поддержанного Фондом президентских грантов, учебного пособия «Современные тенденции развития вокальной методики». Ей также принадлежит авторство онлайн-проекта «Учи и вдохновляй».

В мастер-классе, который проходит в стенах Дворца культуры им. М. Горького, участвуют не только конкурсанты, но и педагоги по вокалу, руководители коллективов.

В первой части практикума Наталья Толмачева провела детальный разбор песен, которые вчера на конкурсном дне представили вокалисты. Она отметила ошибки в исполнении вокальных партий, а также дала рекомендации для педагогов. Вторая часть мастер-класса посвящена теме «Современные вокальности и вокальные приемы».

Напомним, Гала-концерт конкурса «Арт-Арена – 2021» пройдёт 3 декабря в 18:00. Лучший исполнитель станет обладателем главного звания «Арт-Мастер», а юные дарования поборются за звание «Надежда Кургана».

Фото ДК им. М. Горького.