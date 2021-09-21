В Кургане впервые проведут Ночь туризма

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября, в России его отмечают уже более трёх десятков лет. Этот профессиональный праздник для работников турагентств, сотрудников организаций по развитию туристической отрасли. Туристско-информационной центр города Кургана по традиции отмечает профессиональный праздник неделей туризма. Специалисты Центра приглашают гостей на интереснейшие мероприятия с 22 сентября по 25 сентября 2021 года.

Откроется праздничная неделя 22 сентября в Историческом комплексе «Царево городище» Днём экскурсий.

23 и 24 сентября всех желающих ждут на бесплатные экскурсии по городу. В этом году предлагаем посетить горожанам и гостям города популярнейший маршрут «Красная Линия» и относительно новый познавательный маршрут о жизни декабристов «Их было 13. Курган им дал приют».

Каждый год специалисты Центра в рамках праздника изобретают что-то новое. В этом году новшеством»будет ночь туризма на Царевом городище 0+. 25 сентября в 17:00 на территории комплекса будут организованы интерактивные площадки — выступят несколько спикеров-путешественников. Расскажут о самых памятных путешествиях, о том, какие активности для путешественников есть в городе. На площадке «Идем в поход» спикеры «Курганского дома молодежи» научат ориентироваться на местности и накормят вкусной «походной» кашей. На площадке «Виртуальное путешествие» гости смогут совершить путешествие далеко за пределы «Царева городища».

Планируется визит необычной гостьи из города Шадринска — Царевны-Лягушки - героини известной сказки.

27 сентября с 15:00 до 18:00 на Главпочтамте (ул. Гоголя, 44) пройдёт полюбившаяся горожанам акция «Привет из Кургана!» Отправьте в другой город бесплатную открытку с городской символикой!