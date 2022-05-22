В Кургане вручили дипломы выпускниками президентской программы подготовки управленческих кадров

6 мая 2022 года в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» состоялось торжественное вручение дипломов слушателям 24-го выпуска Президентской программы подготовки управленческих кадров. В 2021/22 учебном году обучение прошли 11 специалистов из числа руководящего состава предприятий Курганской области: АО НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод», ООО «Велфарм», ПАО «НК «Роснефть-Курганнефтепродукт», АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер».

В Курганской области уже более двадцати лет подряд действует Президентская программа подготовки управленческих кадров. 602 выпускника программы подготовлены на базе Курганского государственного университета по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы и кредит». Некоторые из них прошли стажировку на отечественных и зарубежных предприятиях.

С каждым годом в рамках программы обучаются все больше руководителей, представляющие малый и средний бизнес.

На торжественном собрании был вручен юбилейный 600 диплом - генеральному директору ООО «Велфарм» Анатолию Мосману.

Выступая на торжественном собрании, директор Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев отметил, что данная программа уверенно достигает поставленных целей – содействует развитию управления предприятиями, тем самым повышает их конкурентоспособность и эффективность, улучшает инвестиционный климат в регионе.

«Исследования более, чем двадцатилетнего опыта показывают, что на предприятиях, которыми руководят выпускники президентской программы, чаще внедряются новые технологии, показатели роста их значительно выше, равно как и уровень корпоративной культуры. Надеюсь, что тесное взаимодействие правительства области и выпускников программы позволит более эффективно решать проблемы развития региона», - сообщил Ковалев.

По информации департамента экономического развития Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.