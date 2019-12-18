В Кургане встречают лучших представителей рабочих специальностей. Текстовая трансляция

В эти минуты начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Следите за новостями.

11:06

У филармонии многолюдно, играет музыка. В столицу Зауралья прибыли делегации из всех регионов Уральского федерального округа.

Это Свердловская область! Там прошли конкурсы профессионального мастерства в номинациях «Лучший электромонтер», «Лучший каменщик», «Лучший инженер-программист», «Лучший инженер-технолог по сварке»!

В Тюменской области соревновались водители автобусов и операторы машинного доения.

В Ханты-Мансийском автономном округе прошли этапы проекта в номинациях «Лучший машинист экскаватора», «Лучший вальщик леса с моторными пилами», «Лучший инженер-эколог», «Лучший мастер по художественной обработке меха и кожи».

В Челябинской области прошли этапы конкурса «Славим человека труда!» в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший сантехник», «Лучший инженер-металлург», «Лучший инженер-конструктор»!

В Ямало-Ненецком автономном округе состоялись конкурсы профессионального мастерства в номинациях «Лучший пожарный», «Лучший оператор по добыче нефти и газа», «Лучший инженер по системам автоматизированного управления»!

В Зауралье прошли конкурсы в номинациях «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи», «Лучший обвальщик мяса», «Лучший инженер-механик сельского хозяйства»!

Победители под аплодисменты поднимаются по ковровой дорожке. Команды сопровождают волонтеры.

11:20

Через пару минут участники мероприятия войдут в концертный зал и займут свои почетные места, а пока они знакомятся с выставкой арт-объектов.

11:26

Тем временем наши корреспонденты Надежда Богомягкова и Александр Кадников делятся первыми новостями из КГСХА. Полномочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских вместе с губернатором нашего региона Алексеем Кокориным, председателем зауральского парламента Дмитрием Фроловым и главным федеральным инспектором по Курганской области Александром Кистановым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным посетили кузницу сельскохозяйственных кадров нашего региона.

Гостей встретил декан факультета биотехнологии он проводил делегацию в мини-цех по переработке мяса и изготовлению колбасных продуктов. А какой аромат!

Как выяснилось, там к приезду VIP-персон готовились с шести часов утра. Причем, не только студенты и преподаватели, но и депутат Госдумы Александр Ильтяков. Под его чутким руководством здесь готовили венские сосиски.

Парламентарий рассказал об особенностях этого уникального класса и предложил гостям продукт на дегустацию. Конечно, такого сюрприза они не ожидали.

Далее общение продолжилось в кабинете декана вуза Владимира Левитского. Речь шла о перспективах развития сельхозакадемии.

12:01

Переносимся в большой зал областной филармонии. Занавес открывается. На сцену выходят ведущие:

-Не удивляйтесь такому началу нашей встречи, ведь мы с вами находимся в импровизированной киностудии «Курган-фильм»! В Год российского кино именно здесь, сегодня будет создаваться, сниматься, монтироваться и озвучиваться новый фильм под названием «Славим человека труда»! Постановочная группа на месте! Оператор готов к работе? Вижу готов, он в зале! Актерский кастинг прошли абсолютно все! Герои фильма находятся в студии!

12:04

На сцене Зауральский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Эйбергард. Играют «Торжественный марш» Чайковского.

12:08

На сцене вновь ведущие. Они сообщают, что за время своего существования проект значительно расширил географию и вышел за рамки Уральского федерального округа, к участию в конкурсе профессионального мастерства присоединились Сибирь, Поволжье, Дальний Восток, Республика Крым. С каждым годом увеличивается не только количество участников, но и число номинаций. В этом году «Славим человека труда!» впервые прошел среди инженеров. Также впервые в мастерстве соревновались представители народных художественных промыслов и ремесел.

Изменить отношение к людям труда, вернув почет и уважение, невозможно без содействия телевидения и кинематографа. Именно поэтому одним из направлений проекта стал фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда», в центре внимания которого – люди, создающие промышленную мощь страны.

Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров на рынке труда требует изменений в системе образования, в частности, введения профориентационной работы с детьми и подростками. Для решения этих задач в рамках проекта «Славим человека труда!» создан специальный методический комплекс «Лаборатория профессий».

12:12

Внимание на экран. Минувшим вечером зауральская молодежь провела флэшмоб, посвященный проекту «Славим человека туда!».

12:14

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских подчеркнул, что смысл проекта в том, чтобы вернуть почет людям, которые своим трудом создают богатство нашей страны. Он отметил, что мы не только занимаемся продвижением проекта и проводим конкурс, мы хотим изменить общество, его отношение к труду, создаем новые рабочие места. Ценность труда должна познаваться на конкретных примерах.

12:16

Начинается торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации.

12:17

За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность орденом Дружбы награжден заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» Владимир Ильич ЗАГВЯ́ЗИНСКИЙ.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден водитель-испытатель боевых и специальных машин в дорожных условиях акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» из Свердловской области Сергей Борисович ЗАИ́́́КИН.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден токарь открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» Александр Георгиевич ЗЛОДЕ́ЕВ.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист укладчика асфальтобетона открытого акционерного общества «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Александр Леонидович ШЕВЕЛЕ́В.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Наталье Валентиновне БУЯКО́ВОЙ - врачу Долговской врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина».

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Владимиру Яковлевичу ЛАВРУ́ХИНУ - вальцовщику профилегибочного агрегата открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Василию Ивановичу КА́МКИНУ - учителю физической культуры Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 I, V видов».

После общего фото награжденные под аплодисменты возвращаются на свои места.

12:20

Зауральский симфонический оркестр исполняет «Вальс из сюиты Георгия Свиридова «Метель».

12:23

Внимание на экран! Почетный гражданин Курганской области, ветеран Великой Отечественной войны, Кавалер Ордена Красной Звезды, Ордена Отечественной войны I и II степени, Ордена Трудового Красного Знамени Василий Григорьевич Добрыдин, который в свои 92 года остается бодрым, работоспособным, энергичным человеком, поздравил гостей с великим праздником труда.

12:25

«Советское и российское киноискусство на долгие годы сохранило для нас образы людей разных профессий», - говорят ведущие. На экране - небольшой видеоряд.

12:26

В номинации «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи» за первое место награды вручили Роману Юхтову из Курганской больницы скорой медицинской помощи и студенту Тюменского медколледжа Евгению Шамсуллину. Вторую ступеньку пьедестала почета заняли Александр Брюхов с Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи и студент Свердловского медколледжа Евгений Еговцев. Замкнули тройку лидеров Сергей Беем со Станции скорой медпомощи города Тюмени и студент Курганского базового медколледжа Валентина Базадырова.

12:27

Награды получают лучшие «Обвальщики мяса». Среди них – зауралец Антон Кармацких с предприятия «Велес», Павел Семенов из Курганского техникума сервиса и технологий, представитель тюменской компании «ПурагроУк» Алексей Цветков, студент сельхозакадемии Алексей Скорик, еще один рабочий «Велеса» Михаил Евдокимов и студент Омского техникума мясной и молочной промышленности Владислав Шмит.

12:29

На сцену выходят победители номинации «Лучший инженер-механик сельского хозяйства». Награды за третье место вручают аспиранту второго года обучения института агроинженерии ЮурГАУ Дмитрию Сидорченко и студенту четвертого курса инженерного факультета Курганской сельхозакадемии Даяну Ахметджанову. Серебряными призерами стали главный инженер ЗАО АПК «Белореченский» из Свердловской области Вячеслав Воробьев и студент четвертого курса МТИ ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья» из Тюмени Александр Гордиевский. Пальму первенства взяли главный инженер ООО «Исеть» Шатровского района Курганской области Александр Черепанов и магистр первого года обучения института агроинженерии ЮурГАУ Евгений Фетисов.

12:31

На экране видеоролик о Курганской области. На сцену поднимается глава Зауралья Алексей Кокорин.

12:32

На сцене - Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры с номером «Зауральская земля».

12:35

Вниманию зрителей представлены кадры из кинофильмов «Большая руда», «Девчата», «У озера».

12:36

Начинается награждение укротителей мощной землеройной машины. Именно так назвали победителей в номинации «Лучший машинист экскаватора». Третье место занял Евгений Анисимов из ЗАО «Заводоуковскагрострой», второе – Николай Кожеватов из ОАО «Сургутнефтегаз», на первом расположился его коллега Евгений Минаев.

12:38

За наградами вышли «Лучшие вальщики леса с моторными пилами». Это Евгений Красиков, Сергей Красиков и Виктор Гисматуллин. Все они – представители ООО «Лесной Урал Сбыт» из города Серова.

12:39

Начинается награждение победителей в номинациях «Лучший инженер-эколог» и «Лучший мастер по художественной обработке меха и кожи». В первой призовые места заняли представители Югры, Челябинской и Свердловской областей. Во второй победу празднуют ЯНАО, Тюмень и Югра.

12:41

На сцену поднимается губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова. На экране – видеоролик о ХМАО.

12:43

-С особой гордостью и уважением мы приветствуем тех, кто носит высшее звание России – Герой Труда Российской Федерации! Это Ива́н Ухлива́нович Айду́ллин — мастер по капитальному ремонту скважин ОАО «Сургутнефтегаз», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Константи́н Генна́дьевич Чума́нов — токарь-фрезеровщик шесвтого разряда механосборочного цеха Приборостроительного завода корпорации «Росатом», Челябинская область, - подчеркивают ведущие.

Ветеранам вручают цветы.

-Уважаемые Герои Труда Российской Федерации, ваш труд достоин восхищения! С низким поклоном и благодарностью мы приветствуем сегодня и приглашаем на сцену ветеранов труда, Героев Социалистического труда, Кавалеров Орденов и Медалей, Почетных граждан города Кургана и Курганской области! Вы – стержень, опора, опыт, мудрость для будущего поколения рабочих и инженеров! – говорят ведущие.

12:44

После омера художественной самодеятельности «Когда весна придет…» ветеранам труда вручают цветы.

12:45

Среди гостей сегодняшнего торжества ветераны труда нефтегазового сектора Уральского федерального округа! Цветы им вручают студенты Курганского Государственного колледжа.

-Мы желаем всем ветеранам труда крепкого здоровья, долголетия и благополучия! – с улыбкой заключают ведущие.

12:47

Председатель центрального правления Всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России", Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин поприветствовал победителей конкурса.

12:49

За наградами на сцену поднимаются «Лучшие пожарные». Это жители ЯНАО и ХМАО.

12:51

«Лучшие операторы по добыче нефти и газа» - все из ЯНАО. Это Максим Кашапов, Сергей Тюменцев и Игорь Назаревич.

12:53

Среди «Лучших инженеров по системам автоматизированного управления» отметили Руслана Ишкильдина из ЯНАО, Руслана Самарьяна, тоже из ЯНАО и Владимира Чупрова из ХМАО.

12:54

На сцену выходит губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. На экране – ролик о ЯНАО.

12:56

На сцене - детская студия эстрадного вокала «Мажорики». Коллективу всего пять месяцев, но какие талантливые в нем малыши!

12:59

Аплодисментами на сцене встречают победителей номинации «Лучший электромонтер» проекта «Славим человека труда». Дипломы вручают Самату Кучумову и Александру Леонтьеву из Тюменской области, Андрею Корпачеву из Свердловской. Далее переходят к чествованию студентов, которые тоже показали хорошие знания на конкурсе профмастерства. Это тюменец Юрий Индюхин, челябинец Антон Кузнецов и свердловчанин Илья Коновалов.

13:02

Под бурные аплодисменты на сцену выходят «Лучшие каменщики». Третье место у представителя ХМАО Анатолия Олександрука, второе – у свердловчанина Игоря Доронина. Приятно, что пальму первенства взял курганец Александр Лушников. О нем на этой неделе мы писали и на сайте, и в областной газете «Новый мир».

Сильнейшими среди студентов стали Джовидон Тошматов из ХМАО, Сергей Воронин из Тюменской области и Михаил Иванов из Челябинской.

13:05

Идет награждение в номинациях «Лучший инженер-программист» и «Лучший инженер-технолог по сварке».

13:08

На сцену выходит председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. На экране – ролик о Свердловской области.

13:11

Под бурные аплодисменты на сцену приглашают «Лучших операторов машинного доения», «Лучших водителей автобуса».

13:14

На сцену выходит заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба. На экране – минутный видеоролик.

13:17

Ведущие говорят о том, что настала пора поближе пообщаться с героями кин6окартины. На экране – знакомые кадры советских фильмов.

13:19

Петр Киригеев из ХМАО, Даниил Ионуш из Челябинской области и Евгений Макушин из Курганской поднимаются на сцену за своими почетными наградами в номинации «Лучший сварщик».

Среди студентов хорошие результаты показали Валентин Ольховский из Сургутского политехнического колледжа, Станислав Гончаров из Курганского промышленного техникума и Вадим Миндигалеев из челябинского ОзТК.

13:21

«Лучшие сантехники» приехали в Курган из Челябинской и Свердловской областей. Аплодисменты! Мы говорим и о взрослых, и о студентах.

13:22

На сцену поднимаются победители в номинации «Лучший инженер-металлург».

13:23

Под аплодисменты на сцену приглашают «Лучших инженеров-конструкторов».

13:25

Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин поздравил участников и победителей конкурса. На экране – небольшой ролик о его регионе.

13:30

Ансамбли «Улыбка», «Светлячок» и «Зауральская дива» подарили гостям номер «Россия».

13:34

Ведущие еще раз поздравили представителей самых почетных и востребованных профессий, пожелали им новых вершин и новых трудовых побед.

13:36

Занавес. В эти минуты журналисты, приехавшие сегодня в Курган со всего УФО, интересуются секретами успеха и берут интервью у победителей конкурса «Славим человека труда!».

Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Подробный фотоотчет на сайте zauralonline.ru появится уже сегодня. С видео можно будет ознакомиться в программе «Зауралье сейчас» во вторник. Большой репортаж появится на страницах областной общественно-политической газеты «Новый мир» на ближайшей неделе.