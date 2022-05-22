В Кургане «Зелёной даче» дают зелёный свет

Дачный сезон в Зауралье набирает обороты. Относительно ранняя весна буквально подгоняет обладателей земельных владений поскорее обустроить свои участки – сделать их красивыми, удобными и… урожайными.

На этот раз им просто повезло, ведь именно для тех, кто любит проводить свое свободное время на за городом на собственной даче, специализированные предприятия не только Курганской области, но и регионов Урала и Сибири в течение двух дней – 13 и 14 мая, покажут всё, что может пригодиться на огородном и садоводческом участке. И это действительно так, ведь пришедшие или приехавшие на пригородный вокзал областного центра окунутся в мир самых разных, а иногда и необычных для нашего региона растений, которые уже проверены и адаптированы к местным природно-климатическим условиям. Организаторов традиционной специализированной выставки-ярмарки «Зелёная дача» компанию «Светич» активно поддерживает региональный департамент АПК, и это позволяет владельцам земельных участков вступить в новый сезон, что называется, во всеоружии и рассчитывать на гарантированный и высокий урожай.

Владимир Седанов.

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