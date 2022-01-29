В курганских сёлах полностью завершили цифровизацию сетей связи

В Курганской области «Ростелеком» завершил крупнейший проект по реконструкции и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры для сельских населенных пунктов. В результате 428 устаревших аналоговых и квазиэлектронных автоматических телефонных станций (АТС) были заменены современными цифровыми установками. Работы велись во всех районах Курганской области, что позволило обеспечить качественной и современной связью даже самые удаленные от райцентров населенные пункты.

Сельским жителям стал доступен спектр дополнительных сервисов, позволяющий повысить функциональность стационарного телефона: переадресация вызова, тональный набор номера, возможность организации конференц-связи. Жители курганских сел смогут теперь звонить операторам экстренных служб 112 без префикса. Кроме того, ввод нового оборудования позволяет компаниям и предприятиям Курганской области подключать виртуальную АТС. Возможности современной станции могут обеспечить эффективную телефонию в офисе или на производстве, что позволит экономить на оплате услуг междугородной и международной связи.

«Одна из основных задач «Ростелекома» – обеспечить своих абонентов самыми современными телекоммуникационными услугами как в городах, так и в сельских населенных пунктах. "Модернизация сельских сетей связи" – крупнейший телеком-проект в истории развития цифровой инфраструктуры в селах Курганской области, охвативший более 380 тысяч домохозяйств региона. Компания инвестировала собственные средства в модернизацию. Построенные нами современные телефонные станции имеют высокую степень надежности и потенциал для развития на многие годы вперед», - утверждает директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»Владимир Барвинский.

Наибольший объем работ оператор провел в Белозерском, Куртамышском, Лебяжском и Шадринском районах, где были заменены несколько десятков аналоговых телефонных станций.

Курганская область стала одним из 12 регионов России, где была проведена модернизация телекоммуникационной инфраструктуры на селе. Выбор Зауралья для реализации проекта не случаен. Курганскую область и «Ростелеком» связывает давняя совместная работа: в 2017 году между правительством области и оператором связи было заключено соглашение о сотрудничестве.