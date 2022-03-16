В Курганский области установили дату начала пожароопасного сезона

В Курганской области в ряде районов и округов пожароопасный сезон начнется 8 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пожароопасный сезон с 8 апреля будет действовать на территории Альменевского, Звериноголовского, Куртамышского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Целинного, Щучанского, Катайского, Притобольного, Сафакулевского районов и муниципальных округов.

На территории Кургана, Шадринска, а также Белозерского, Каргапольского, Лебяжьевского, Мишкинского, Мокроусовского, Частоозерского, Шадринского, Шатровского, Шумихинского, Юргамышского и Варгашинского, Далматовского, Кетовского районов и муниципальных округов пожароопасный сезон начнется с 15 апреля.

Органам исполнительной власти необходимо обеспечить реализацию плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности региона на весенне-летний период. Территориальным федеральным органам, органам местного самоуправления, арендаторам лесных участков, организациям и индивидуальным предпринимателям — организовать комплекс соответствующих мероприятий.

Фото Николая Пушилина.