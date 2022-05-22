В Курганском государственном архиве вспомнили пионерское прошлое

К столетию пионерии в Кургане открылась выставка «Пионерское прошлое». Экспозицию подготовили специалисты государственного архива социально-политической истории Курганской области.

В ней разместили фотографии и документы из областных, городских, районных комитетов ВЛКСМ и из личных фондов.

Архивисты организовали встречу ветеранов пионерского движения «Живая летопись пионерии». На встречу пришли люди, работавшие в разное время работали пионервожатыми, возглавляли советы пионерских и комсомольских организаций области. Ветераны делились своими воспоминаниями: о зарницах и сборе металлолома, макулатуры, о тимуровской работе и патриотическом воспитании. О том, как это было важно и значимо для детей тех поколений.

Вспоминали и курьезные случаи, например, рассказали о том, как однажды не в меру ретивый пионерский отряд принес для сдачи во вторсырье металлические тазы, которые одно серьезное учреждение выставило просушиться после санобработки.

Владимир Дударев, председатель курганского городского совета ветеранов рассказал о работе оргкомитета по подготовке к 100-летию курганской пионерской организации.

«Нам удалось всколыхнуть память старшего поколения о тех годах и рассказать подрастающему поколению об истории и традициях пионерии, на которых можно учиться и сейчас, - отметил он.

В рамках подготовки к юбилейной дате советом ветеранов были организованы спортивные соревнования, а также традиционный шахматный турнир «Белая ладья» для пионеров всех поколений. Конкурс научно-исследовательских работ и беседы на классных часах с учащимися курганских школ.

Во встрече ветеранов пионерского движения принял участие и. о. генерального директора ИД «Новый мир» Александр Скорбенко.

Он также поделился своими воспоминаниями о пионерской юности и отметил, что пионерская организация воспитывала в детях полезные навыки, организаторские способности, формировала лучшие качества личности, гражданскую позицию.

«Это были своеобразные жизненные университеты», -считает Александр Скорбенко.

Люмила Беличева, руководитель детской общественной организации «Открытый мир» рассказала, что объединение продолжает традиции пионерии, работая с проектами, направленными на воспитание гуманистических ценностей. Также Людмила Степановна отметила важность преемственности лучших традиций прошлых лет и изучение истории своей страны, без которого невозможно будущее.

Многие ветераны пионерии принесли на встречу и передали в архив документы и исторические фото тех лет. Работа по созданию выставки, сохранению исторической памяти обещали продолжить. Ведь в следующем году свое столетие будет отмечать Курганская городская пионерская организация.

Юлия Кондратова. Фото Николая Пушилина.

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