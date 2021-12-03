В Курганском госуниверситете создадут центр военной подготовки студентов

Курганский государственный университет вошел в число 8 вузов страны, в которых планируют создать новые центры военной подготовки студентов, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на телеканал «Звезда». Решение было принято на заседании коллегии Минобороны России.

Такие центры создают в вузах вместо военных кафедр. По указанию главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и на основании решений коллегии по каждому вузу была проведена комплексная комиссионная оценка, утверждены акты готовности вузов к организации военной подготовки студентов.

«Представленные вузы прошли серьезный конкурсный отбор. Все они соответствуют предъявляемым критериям и, что немаловажно, получили поддержку комплексной комиссии Министерств обороны Российской Федерации и науки и высшего образования, а также региональных властей», - утверждает замминистра обороны РФ Николай Панков.

Военачальник добавил, что в России за пять лет созданы 28 учебных центров для военной подготовки студентов.