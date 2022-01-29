В Курганском госуниверситете учатся около 200 иностранных студентов

В Курганском госуниверситете обучаются около 200 иностранных студентов из 19 государств мира. Среди них есть представители не только стран ближнего зарубежья – Казахстана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана, но и более дальних – Афганистана, Вьетнама, Ганы, Йемена, Южной Кореи, Ливана, Малави, Нигерии, Сальвадора, Сирии, Филиппин и Эфиопии. Об этом «Новому миру» сообщил руководитель Научно-исследовательского центра приграничного сотрудничества, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности Института экономики и права КГУ Сергей Орлов.

- Кто бы чего ни говорил в наше сложное в геополитическом отношении время, а российское высшее образование находится на сопоставимом, достаточно высоком научном и образовательном качественном уровне и является востребованным. Сохранены традиции и компетенции, заложенные в советское время, активно и успешно внедряются современные технологии и практики. Кроме того, в последнее время государство уделяет значительное внимание развитию науки, оснащению вузов современным технологическим оборудованием для проведения различного рода исследований и совершенствования образовательного процесса, - указал собеседник нашего издания.

По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов и чисто бытовой, житейский аспект от пребывания в нашей стране.

- В России жизнь отличается стабильностью, без которой невозможно строить планы на перспективу. И уровень жизни у нас выше, нежели в странах бывшего СССР. Поэтому, обучаясь в нашей стране, иностранные студенты могут больше времени и сил уделять процессу непосредственного овладения теоретическими знаниями и профессиональными навыками, - считает Сергей Орлов.

Напомним, что вчера отмечался День российского студенчества. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об открытии Московского университета. Официально праздник был установлен в 1850 году, но при советской власти не отмечался. Традиция празднования Дня российского студенчества возобновилась в 2005 году.

Николай Волков.

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