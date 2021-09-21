В курганском храме совершили всенощное бдение

В Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана вечером 11 сентября митрополит Курганский и Белозерский Даниил и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершили всенощное бдение. За богослужением пел смешанный архиерейский хор под управлением регента Натальи Боботковой.

Вечернее богослужение состоялось накануне дня, когда православные христиане воспоминают перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского и обретения мощей преподобного Даниила, великого князя Московского. Во время богослужения была совершена лития с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея.

По прочтении Святого Евангелия митрополит Даниил совершил помазание верующих освящённым на литии елеем.

12 сентября Русская Церковь празднует Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. Святой Александр является наиболее почитаемым святым князем Руси, к нему с самого момента его кончины обращались за помощью в защите Отечества. Так, Великий князь Иоанн Иоаннович (1353-1359) в своем духовном завещании, писанном в 1356 году, оставил своему сыну Димитрию (1363-1389), будущему победителю Куликовской битвы, «икону Святый Александр». Нетленные мощи князя Александра специально были открыты перед Куликовской битвой – в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. Именно с этим заступничеством святого князя связано перенесение его мощей.

Мощи благоверного князя Александра Невского были открыты перед Куликовской битвой - в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление святого совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года.

30 августа 1721 года Пётр I, после продолжительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую столицу, Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне.

Фото пресс-службы Курганской епархии.