В Курганском Кванториуме школьникам рассказали, как делают лекарства

17 мая в рамках мероприятия «Умная встреча в Кванториуме», которое посетили 50 лучших участников направления «Биоквантум», начальник лаборатории химической технологии полусинтетических антибиотиков завода «Синтез», входящего в «Биннофарм Групп», Илья Рабинович рассказал ребятам о создании лекарственных препаратов.

Школьники узнали и о том, какими компетенциями должен обладать ученый, который разрабатывает фармацевтические препараты, что нужно знать и уметь, чтобы пойти работать на «Синтез».

«Эта встреча стала прекрасной возможностью пообщаться с активными школьниками, желающими расширить свой кругозор или выбрать направление для дальнейшей учебы и работы. Если из присутствующих хотя бы один пытливый ум посвятит себя фармацевтике, это станет отличным результатом нашей беседы. А лично для меня такое общение - это способ зарядится энергией и энтузиазмом, вспомнить с каким увлечением я ставил свои первые опыты», - рассказал Илья Рабинович.

Участники «Кванториума», где проходит неделя обучения по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям для школьников от 10 до 18 лет до 20 мая, смогут пообщаться с экспертами, учёными, разработчиками программного обеспечения, посетить мастер-классы по перспективным направлениям нейронауки, программирования, прототипирования, а также стать зрителями робототехнических турниров. Организаторами недели обучения являются департамент образования и науки Курганской области и Центр развития современных компетенций.

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