В Курганском парке обновят освещение и запустят прокат катамаранов

В курганском ЦПКиО в ближайшее время смонтируют новое освещение, новую архитектурную подсветку деревьев. Дополнительно подсветят входную группу в парк. «Я уверена, что всё это очень понравится нашим горожанам.

По словам главы Кургана, после расчистки Битёвки на следующий год мы планируется запустить прокат катамаранов и лодок. Продолжится и озеленение парка.

Территорию парка начали приводить в порядок ещё в 2019 году. Работы производили поэтапно: обновили дорожное покрытие, зону аттракционов, установили сцену, провели ремонт входной группы, сообщили в пресс-службе администрации города. На территории ЦПКиО появились новые детские игровые площадки, места для отдыха и занятий спортом. Открылись современные торговые павильоны. В 2020 году выполнили берегоукрепление старицы реки Битёвки. Это позволило укрепить береговую линию, защитить её от размыва почвы, предотвратить проседание и обвал берега. Также провели благоустройство верхнего яруса береговой зоны. Слева от главного входа в Центральный парк культуры и отдыха высадили 50 шаровидных ив.

Фото с сайта администрации города Кургана.