В Курганском промышленном техникуме есть станок стоимостью 10 млн рублей

В прежние годы со стороны работодателей часто высказывались претензии к качеству подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях Курганской области. К ним приходили выпускники колледжей или техникумов, которые не владели даже азами профессии. Это признал директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, выступая в прямом эфире, который прошел сегодня в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте». Но сейчас ситуация, по его словам, изменилась.

- Благодаря нацпроекту «Образование» более 30 мастерских колледжей и техникумов получили новейшее оборудование. Например, в Курганском промышленном техникуме только один станок с программным управлением стоит порядка 10-11 млн рублей. Конечно, мы не можем постоянно обновлять материально-техническую базу ссузов, поскольку станков выпускается множество, и у нас нет финансовой возможности покупать все новинки. Но для этого существуют курсы переподготовки, прохождение которых сейчас тоже оплачивает государство, - указал Андрей Борисович.

Кроме того, начиная со второго курса обучения, нынешние студенты проходят практику на курганских предприятиях. Они могут окунуться в атмосферу реального производства, а руководство завода – приглядеть себе будущего работника.

- Они могут как-то поддержать студента, например, начать выплачивать ему стипендию или пригласить на стажировку и сделать ее оплачиваемой. Так, в частности, поступает «Курганстальмост», который подобным образом решает свои кадровые вопросы, - привел пример директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.