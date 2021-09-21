В курганском селе открылась школа иностранного языка «Иностранкин»

Социальный контракт помог исполнить мечту многодетной мамы и создать новые возможности в углублённом изучении иностранного языка для юных жителей Каргапольского района. Жительница села Усть-Миасское Ольга Лебедева открыла школу английского языка «Иностранкин». Она работает на базе комплексного центра социального обслуживания, сообщает управление социальной защиты Курганской области.

Ольга Лебедева по образованию филолог, проходила языковую практику в США, работала в сети лингвистических центров и проводила консультации по образовательным программам ведущих британских университетов.

Открыть такую школу мама семерых детей хотела давно, а в апреле 2021 года на церемонии вручения знаком отличия «Материнская слава» III степени Ольга поделилась своей мечтой с губернатором Вадимом Шумковым.

Главное управление социальной защиты населения подобрало для Ольги Лебедевой предложения по возможным мерам поддержки. Она представила бизнес-план и получила 250 тысяч рублей на открытие своего дела.

В школе Ольги Лебедевой занятия будут проходить и для детей (начиная с 4 лет), и для взрослых.

Социальный контракт даёт возможность жителям Курганской области открыть свое дело, пройти обучение, получить финансовую поддержку и помощь во время поиска работы. В этом году в регионе уже заключено порядка 1260 соцконтрактов.

По информации ГУ социальной защиты населения.

Фото Яны Матюниной.