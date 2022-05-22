В курганском селе в воскресенье ждут чуда

22 мая в селе Усть-Суерское Белозерского района Курганской области пройдет Никольский праздник. Он приурочен к очередной годовщине большого духовного торжества – освящению местного храма, которое состоялось в 1800 году.

Храм был заложен в конце XVIII века и возводился почти два десятилетия на народные пожертвования. Он был освящен в честь святителя Николая, Мир-Ликийского чудотворца – одного из самых почитаемых православными христианами святых.

Согласно давней традиции, у каждого святого есть своя «специализация». Кому-то молятся о даровании детей, кому-то – об исцелении от болезни, а кто-то просит у определенного небесного защитника помощи в новом деле.

Однако у Николая Чудотворца (еще его называют Николаем Угодником) нет определенного «направления» - к нему обращаются по любому поводу. За доброе сердце и помощь людям святой, живший в IV веке, удостоился особых милостей от Господа. Еще при жизни он прославился многочисленными чудесами, которые совершаются и после его кончины.

Поэтому не случайно, что после открытия Свято-Никольский храм сразу стал духовным центром Усть-Суерской волости, которая насчитывала почти три десятка окрестных деревень.

- Церковные службы здесь велись до 1919 года. В советское время храм был закрыт, а здание использовалось под зерновой склад. Но даже в заброшенном состоянии он поражал величием и особой аурой. Как говорим мы, верующие, здесь «намоленное место», и это сразу чувствуется. Ведь тут принимали крещение, венчались, отпевали усопших и постоянно молились за здоровье родных и процветание Русской земли, - говорит настоятель Свято-Никольского храма иерей Дмитрий Бердников.

В 2007 году церковь начали восстанавливать. Сделано немало, но предстоит еще больше. Сдерживает нехватка финансирования. Работы ведутся только на пожертвования меценатов и прихожан. Но они свято верят, что после полного восстановления начнет возрождаться умирающее сейчас Усть-Суерское село...

В ближайшее воскресенье, 22 мая, здесь пройдет Никольский праздник. Он будет включать в себя церковные службы и концертную программу. Кроме того, на протяжении всего дня будет играть Никольский летний торжок. Гости отведают знаменитой Усть-Суерской ухи, узнают вкус напитка Суерких деревень под названием «Бадажиха».

Приглашаются все желающие!

Порядок проведения мероприятия

8.30 Исповедь;

9.30 Часы, Божественная Литургия;

По окончании Крестный ход вокруг храма.

(Для желающих причаститься Святых Христовых Таин необходимо с полуночи и до принятия таинства ничего не пить и не есть. Также желательно накануне воздержаться от вкушения мясной и молочной пищи. Утром перед службой необходимо иповедаться).

12:00 Концертная программа коллективов художественной самодеятельности Белозерского района "Пусть Россия встречает рассвет..."

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