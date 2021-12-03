В курганском Управлении ФСБ есть «телефон доверия»

У Управления ФСБ России по Курганской области продолжает действовать «телефон доверия». Он служит средством прямой связи с гражданами. Обращаться на него можно анонимно.

Особое внимание уделяется сообщениям следующего характера:

- о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.

Для ФСБ России важна любая информация, которая поможет предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, пресечь деятельность иностранных спецслужб, обеспечить безопасность государства и его граждан.

Телефон доверия ФСБ работает в Кургане круглосуточно, без перерывов и выходных. В региональном Управлении в любое время готовы принять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях по «телефону доверия» (3522) 48-24-49 либо в дежурную службу управления по тел. 48-25-70.

Гражданам, оказывающим содействие органам безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, деятельностью иностранных спецслужб и другими преступлениями, гарантируется анонимность и конфиденциальность.

Необходимые документальные материалы можно передать по электронной почте на официальный адрес kurgan@fsb.ru.