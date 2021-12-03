В курганской библиотеке откроется мастерская Деда Мороза

3 декабря на открытии мастерской гости смогут изготовить рождественского ангела из лоскутков ткани без применения иглы, а также смастерить елочные игрушки из коктейльных трубочек и проволоки. 4 декабря желающие сошьют новогодний сапожок из ткани с элементами аппликации, также ребята научатся мастерить снегиря из картона и разноцветной пряжи. 10 декабря читатели изготовят новогоднюю свечу из фоамирана, 11 декабря — открытку, на которой красками нарисуют новогодний лес. 17 декабря библиотекари вместе с ребятами сделают снеговика из цветной бумаги. 18 декабря — сошьют текстильную игрушку на елку. Для этого необходимы навыки шитья на руках, игрушка будет небольшого размера, но у каждого участника мастер-класса получится своя, неповторимая, отличная от других «кривулька». 24 декабря дети и взрослые займутся изготовлением магнитиков из картона и пряжи. 25 декабря читатели смастерят символ наступающего года, тигренка, из цветной бумаги.

Все подробности – на открытии «Мастерской Деда Мороза».