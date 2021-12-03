В Курганской епархии стартовала акция «Дари радость на Рождество»

В Курганской епархии вновь открылась добрая ежегодная акция «Дари радость на Рождество»! Зауральцы смогут принять участие и подарить тепло своего сердца с 27 ноября по 30 декабря 2021 года.

Принять участие в ежегодной акции «Дари радость на Рождество» может каждый. Для этого нужно приобрести подарок из ниже представленного списка и принести в Центр гуманитарной помощи «Милосердие».

Дарителей ждут по адресу: город Курган, ул. Ястржембского, 41а/1 со вторника по субботу с 8:00 до 15:00 часов.

Можно также пожертвовать денежные средства на приобретение подарков.

Реквизиты сберкарты 639002329003809940 с пометкой «ДАР».

Все подопечные службы «Милосердие» – а это дети, нуждающиеся взрослые, престарелые люди - будут рады:

- Продуктам с длительным сроком хранения (крупы, макаронные изделия, сахар, кондитерские изделия, конфеты, консервы, чай, кофе);

- детским товарам (одежда, обувь), в том числе спортивным;

- новым детским игрушкам (мягким и моющимся);

- инвентарю для спорта (мячи, скакалки, обручи, коньки, гантели, эспандеры);

- памперсам;

- пледам, постельному белью, вязаным носкам, варежкам;

- средствам гигиены (салфетки влажные гигиенические детские);

- бытовой химии (для стирки и уборки);

- канцтоварам (краски, кисточки, ножницы, цветная бумага, картон, клей, альбомы);

- развивающим играм и книжкам;

- наборам для творчества и рукоделия.