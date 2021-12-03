В Курганской филармонии пройдёт концерт-благодарность врачам области

25 ноября в 18:00 в Большом зале Курганской областной филармонии состоится концерт-благодарность врачам Курганской области «Верни мне музыку». Мероприятие проходит при поддержке предприятия «Курганстальмост».

Музыкальная программа подготовлена Зауральским симфоническим оркестром, художественный руководитель и главный дирижёр — Антон Шниткин, дирижёр — Михаил Мишуков. В концерте прозвучат произведения А. Бабаджаняна, А. Эшпая, Ю. Милютина, И. Дунаевского, М. Минкова, К. Франсуа, Е. Птичкина, М. Магомаева.

Солистами выступят Оксана Иванова (сопрано), Анастасия Суханова (сопрано), Павел Базанов (баритон), Павел Табаков (баритон). Ведущий концерта – Максим Печенкин.

Первым организатором оркестрового коллектива в Кургане стал Борис Семёнович Фишман - скрипач, выпускник Горьковской консерватории. 28 мая 1968 года на сцене филармонии состоялся первый концерт камерного оркестра, в котором играли преподаватели и студенты музыкального училища, а также педагоги музыкальных школ города. Уже в сезоне 1968-1969 года камерный оркестр вошёл в штат Курганской областной филармонии. Под руководством Б.С. Фишмана оркестр работал в течение 15 сезонов, активно гастролируя по Зауралью. В концертах оркестра приняли участие такие музыканты, как прославленный виолончелист, народный артист СССР Даниил Шафран, заслуженный артист Украины В. Бесфамильнов, профессор Московской консерватории И. Фролов, скрипачи Р. Соболевский, А. Брусиловский, приглашённый дирижёр А. Шароев, солистки Всесоюзного радио Е. Симонова, А. Белобрагина.

В октябре 2017 года главным дирижёром и художественным руководителем Зауральского симфонического оркестра назначен Антон Шниткин, ранее руководивший камерным оркестром Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.

Фото Николая Пушилина