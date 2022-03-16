В курганской команде 117 победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

335 обучающихся 9-11 классов города Кургана приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Олимпиады регионального этапа состояли из двух туров: теоретического и практического. Теоретический этап прошёл на базе Курганской сельскохозяйственной академии. Практическая часть по химии, физике, информатике, биологии, технологии была организована в КГУ, IT-колледже, на базе школы № 7.

Курганская команда была самой многочисленной. В её составе были представители по всем предметам. Самое многочисленное представительство оказалось в олимпиаде по математике - 64 участника. По информации Курганского инновационно-методического центра, в числе призёров по математике за девятый класс — два обучающихся восьмого класса: Кирилл Ятченко и Евгений Русанов.

Всего в городской команде 117 победителей и призёров. Самыми результативными по участию стали олимпиады по таким предметам, как математика и физическая культура - по 20 победителей и призёров в каждом предмете, сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

Победители и призёры регионального этапа есть по всем предметам. Как рассказали в ИМЦ, наибольшее количество победителей и призёров в следующих образовательных учреждениях города: в гимназии № 31 — 33 обучающихся, в гимназии № 47 — 26 школьников, в гимназии № 19 — 15 человек, в гимназия № 32 —12 учащихся, в лицее № 12 — 10 человек, в гимназии № 27 — 8 школьников и в гимназии № 30 — 5. Также в городской команде были победители и призёры из школ №№ 5, 7, 23, 26, 29, 50, 56.

Оргкомитет заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников определяет проходные баллы для участия. На сегодняшний день известно, что муниципальную систему образования на заключительном этапе по химии представляет Григорий Бызов; по русскому языку и французскому языку - Алина Зулкарнаева; по литературе - Анжелика Мартемьянова.