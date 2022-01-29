В Курганской области благодаря грантовой поддержке увеличивается число ферм

Восемь новых животноводческих помещений появилось в 2021 году на территории Альменевского муниципального округа. Масштабное строительство стало возможным благодаря грантовой поддержке, полученной в 2020 году, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса.

Первым начал строительство начинающий фермер Азат Мухамадеев из деревни Зеникай, теперь на ферме уже обитает 34 головы скота мясного направления.

На территории Юламановского сельского совета построено 5 помещений - это КФХ Ринаты Якуповой, КФХ Филатовых на 42 головы КРС молочного направления, КФХ Анвара Бухарова на 28 мясных коров и КФХ Наиля Ганеева на 24 головы КРС молочного направления

В селе Казенское стройка фермы завершил Сафуат Кадыргалин, а в Малышево - Руслан Аглиуллин. Ранее предприниматели смогли получить гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году.

Всего за 2021 год поголовье животных в Альменевском муниципальном округе увеличилось с 894 до 1039 голов молочного направления и со 159 до 480 голов мясного.

В 2021 году финансовую поддержку за счёт областного бюджета получили 50 фермеров и крестьянско-фермерских хозяйств на общую сумму 240 млн рублей. Поддержка фермеров будет продолжена — в ближайшее время планируется объявить конкурсный отбор проектов по программе «Агростартап».

Фото с официальной странице департамента АПК Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».